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Lionville

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Видео с текстом от LIONVILLE



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"True Believer", официальное видео с текстом от группы LIONVILLE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "So Close To Heaven", выходящего 11 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"This Time"
"Cross My Heart"
"The World Is On Fire"
"Can't Live Without Your Love"
"True Believer"
"We Are One"
"Only The Brave"
"Angel Without Wings"
"I'll Be Waiting Tonight"
"Arrow Through My Heart"
"So Close To Heaven"

LIONVILLE Release Lyric Video For



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