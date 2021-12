сегодня



Новое видео LIONVILLE



"Cross My Heart", новое видео группы LIONVILLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "So Close To Heaven", выходящего 11 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"This Time"

"Cross My Heart"

"The World Is On Fire"

"Can't Live Without Your Love"

"True Believer"

"We Are One"

"Only The Brave"

"Angel Without Wings"

"I'll Be Waiting Tonight"

"Arrow Through My Heart"

"So Close To Heaven"







