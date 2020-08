сегодня



Новый сингл LIONVILLE



"You're Not Alone", новая песня группы LIONVILLE, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Magic Is Alive", выпущенного 7 августа на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Nothing Without You"

"You're Not Alone"

"Runaway"

"Finally You're With Me"

"Every Little Thing (Leads Back To You)"

"If You Don't Know Me"

"Living With The Truth"

"Reaching For The Sky"

"I'll Never Give My Heart Away"

"Into The Night"

"Magic Is Alive"







