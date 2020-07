сегодня



Переиздание BE'LAKOR выйдет осенью



BE'LAKOR выпустят переиздание альбомов Of Breath And Bone и Stone’s Reach восемнадцатого сентября на Napalm Records. Варианты изданий следующие:



Stone’s Reach:



- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 2 LP Gatefold Swirl Black / White Vinyl (limited to 300 copies - Napalm US & RoW Mailorder only)

- 2 LP Black + Shirt Bundle

- 2 LP Swirl Black/White + Shirt Bundle

[2 LP Swirl Black/White + Shirt Bundle - Napalm Records Mailorder ONLY]



Of Breath And Bone:



- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 2 LP Gatefold Split Red/ Black Vinyl (limited to 300 copies - Napalm US & RoW Mailorder only)

- 2 LP Black + Shirt Bundle

- 2 LP Split Red/Black + Shirt Bundle

[2 LP Split Red/Black + Shirt Bundle - Napalm Records Mailorder ONLY]







+0 -0



просмотров: 144