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Be'lakor
Австралия
Death Metal
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26 авг 2021
:
Видео с текстом от BE'LAKOR
19 авг 2021
:
BE'LAKOR завершили работу над альбомом
10 июл 2020
:
Переиздание BE'LAKOR выйдет осенью
12 май 2020
:
Видео с текстом от BE'LAKOR
25 июн 2016
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Видео с текстом от BE'LAKOR
26 май 2016
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Новая песня BE'LAKOR
26 апр 2016
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25 мар 2016
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Новый альбом BE'LAKOR выйдет в июне
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BE'LAKOR на Napalm Records
6 май 2012
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Новая песня BE'LAKOR
13 мар 2012
:
Детали нового альбома BE'LAKOR
сегодня
Видео с текстом от
BE'LAKOR
BE'LAKOR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Hidden Window”, взятому из нового альбома Coherence, релиз которого намечен на 29 октября.
"Locus"
"The Dispersion"
"Foothold"
"Valence"
"Sweep Of Days"
"Hidden Window"
"Indelible"
"Much More Was Lost"
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Психиатр Илья Ильич
26 авг 2021, 20:19
Прогрессив. По тексту могу сказать: ни..уя не понятно, но очень интересно.
SiegMars
26 авг 2021, 21:03
это прекрасно, ждём альбом) тупо на повторе, охренная вещь
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Психиатр Илья Ильич
SiegMars
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).