сегодня



Видео с текстом от BE'LAKOR



BE'LAKOR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Hidden Window”, взятому из нового альбома Coherence, релиз которого намечен на 29 октября.



"Locus"

"The Dispersion"

"Foothold"

"Valence"

"Sweep Of Days"

"Hidden Window"

"Indelible"

"Much More Was Lost"







