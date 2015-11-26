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Видео с текстом от BE'LAKOR



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BE'LAKOR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Hidden Window”, взятому из нового альбома Coherence, релиз которого намечен на 29 октября.

"Locus"
"The Dispersion"
"Foothold"
"Valence"
"Sweep Of Days"
"Hidden Window"
"Indelible"
"Much More Was Lost"

BEвЂ™LAKOR To Release Coherence Album In October; "Hidden Window" Lyric Video Posted



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Психиатр Илья Ильич


26 авг 2021, 20:19		Прогрессив. По тексту могу сказать: ни..уя не понятно, но очень интересно.

SiegMars


26 авг 2021, 21:03		это прекрасно, ждём альбом) тупо на повторе, охренная вещь


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