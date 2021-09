29 сен 2021



Новое видео BE'LAKOR



BE'LAKOR опубликовали видео на второй сингл "Foothold" из нового альбома Coherence, релиз которого намечен на 29 октября.



"Locus"

"The Dispersion"

"Foothold"

"Valence"

"Sweep Of Days"

"Hidden Window"

"Indelible"

"Much More Was Lost"







