сегодня



Новое видео BE'LAKOR



BE'LAKOR опубликовали видео на третий сингл "Valence" из нового альбома Coherence, релиз которого намечен на 29 октября.



Трек-лист:



"Locus"

"The Dispersion"

"Foothold"

"Valence"

"Sweep Of Days"

"Hidden Window"

"Indelible"

"Much More Was Lost"







+1 -0



просмотров: 297