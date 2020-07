сегодня



Новое видео RISING STEEL



"Mystic Voices", новое видео группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Them All", выходящего четвёртого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Mystic Voices"

"Fight Them All"

"Steel Hammer"

"Blackheart"

"Savage"

"Gloomy World"

"Malefice"

"Metal Nation"

"Pussy"

"Led By Judas"

"Master Control"







+0 -0



просмотров: 99