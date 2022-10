сегодня



Новое видео RISING STEEL



"Skullcrusher", новое видео группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beyond The Gates Of Hell", выходящего 18 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Beyond The Gates Of Hell"

"From Darkness"

"Life Awaits"

"Death Of A Vampire"

"Run For Your Life"

"Infinite Pain"

"Skullcrusher"

"My Burning Time"

"Beast"

"We Are Free"







