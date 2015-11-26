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Новая песня RISING STEEL



"Fight Them All", новая песня группы RISING STEEL, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Fight Them All", выходящего четвёртого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Mystic Voices"

"Fight Them All"

"Steel Hammer"

"Blackheart"

"Savage"

"Gloomy World"

"Malefice"

"Metal Nation"

"Pussy"

"Led By Judas"

"Master Control"







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