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Rising Steel

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Видео с текстом от RISING STEEL



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"Steel Hammer", новое видео с текстом группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Them All", выпущенного 4 сентября.

Трек-лист:

"Mystic Voices"
"Fight Them All"
"Steel Hammer"
"Blackheart"
"Savage"
"Gloomy World"
"Malefice"
"Metal Nation"
"Pussy"
"Led By Judas"
"Master Control"

RISING STEEL - Official Lyric Video For



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