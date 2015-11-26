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Видео с текстом от RISING STEEL
"Steel Hammer", новое видео с текстом группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Them All", выпущенного 4 сентября.
Трек-лист:
"Mystic Voices"
"Fight Them All"
"Steel Hammer"
"Blackheart"
"Savage"
"Gloomy World"
"Malefice"
"Metal Nation"
"Pussy"
"Led By Judas"
"Master Control"
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