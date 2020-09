сегодня



Видео с текстом от RISING STEEL



"Steel Hammer", новое видео с текстом группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Them All", выпущенного 4 сентября.



Трек-лист:



"Mystic Voices"

"Fight Them All"

"Steel Hammer"

"Blackheart"

"Savage"

"Gloomy World"

"Malefice"

"Metal Nation"

"Pussy"

"Led By Judas"

"Master Control"







