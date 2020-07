сегодня



Новая песня GONE IS GONE



"Everything Is Wonderfall", новая песня группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступна для прослушивания ниже.













