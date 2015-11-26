13 ноя 2020



Новое видео GONE IS GONE



"Death Of A Dream", новое видео группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "If Everything Happens For A Reason…Then Nothing Really Matters At All", выходящего четвертого декабря на Clouds Hill.



Трек-лист:



01. Resfeber



02. Say Nothing



03. Everything Is Wonderfall



04. Wings Of Hope



05. Sometimes I Feel



06. No One Ever Walked On Water



07. Death Of A Dream



08. Crimson, Chaos and You



09. Breaks



10. Payoff



11. Force Of A Feather



12. Dirge For Delusions



















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