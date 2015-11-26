Новое видео GONE IS GONE

"Death Of A Dream", новое видео группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "If Everything Happens For A Reason…Then Nothing Really Matters At All", выходящего четвертого декабря на Clouds Hill.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).