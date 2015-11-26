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Gone Is Gone

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5 ноя 2020 : 		 Новый альбом GONE IS GONE выйдет в декабре

6 окт 2020 : 		 Новая песня GONE IS GONE

19 июл 2020 : 		 Новое видео GONE IS GONE

18 июл 2020 : 		 Новая песня GONE IS GONE

15 дек 2019 : 		 Новая песня GONE IS GONE

12 апр 2018 : 		 Новое видео GONE IS GONE

18 окт 2017 : 		 GONE IS GONE выпустят сингл

2 авг 2017 : 		 Новое видео GONE IS GONE

4 ноя 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

3 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GONE IS GONE

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома GONE IS GONE

17 июн 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

26 май 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

26 май 2016 : 		 Новая песня GONE IS GONE

22 апр 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

20 апр 2016 : 		 Первая песня GONE IS GONE

14 апр 2016 : 		 Музыканты MASTODON, AT THE DRIVE-IN, QUEENS OF THE STONE AGE в GONE IS GONE
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|||| сегодня

Новый альбом GONE IS GONE выйдет в декабре



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Группа GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, выпустит новую работу, получившую название "If Everything Happens For A Reason…Then Nothing Really Matters At All", четвёртого декабря на Clouds Hill.

Трек-лист:

01. Resfeber

02. Say Nothing

03. Everything Is Wonderfall

04. Wings Of Hope

05. Sometimes I Feel

06. No One Ever Walked On Water

07. Death Of A Dream

08. Crimson, Chaos and You

09. Breaks

10. Payoff

11. Force Of A Feather

12. Dirge For Delusions

Видео на композицию "Breaks" доступно ниже.

GONE IS GONE Feat. MASTODON, AT THE DRIVE-IN, QUEENS OF THE STONE AGE Members:








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