Новый альбом GONE IS GONE выйдет в декабре

Группа GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, выпустит новую работу, получившую название "If Everything Happens For A Reason…Then Nothing Really Matters At All", четвёртого декабря на Clouds Hill.
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