Новый альбом GONE IS GONE выйдет в декабре



Группа GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, выпустит новую работу, получившую название "If Everything Happens For A Reason…Then Nothing Really Matters At All", четвёртого декабря на Clouds Hill.



Трек-лист:



01. Resfeber



02. Say Nothing



03. Everything Is Wonderfall



04. Wings Of Hope



05. Sometimes I Feel



06. No One Ever Walked On Water



07. Death Of A Dream



08. Crimson, Chaos and You



09. Breaks



10. Payoff



11. Force Of A Feather



12. Dirge For Delusions



Видео на композицию "Breaks" доступно ниже.



















