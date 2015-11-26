Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 235
*Новое видео ACCEPT 129
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 45
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
[= ||| все новости группы



*

Gone Is Gone

*



6 окт 2020 : 		 Новая песня GONE IS GONE

19 июл 2020 : 		 Новое видео GONE IS GONE

18 июл 2020 : 		 Новая песня GONE IS GONE

15 дек 2019 : 		 Новая песня GONE IS GONE

12 апр 2018 : 		 Новое видео GONE IS GONE

18 окт 2017 : 		 GONE IS GONE выпустят сингл

2 авг 2017 : 		 Новое видео GONE IS GONE

4 ноя 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

3 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GONE IS GONE

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома GONE IS GONE

17 июн 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

26 май 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

26 май 2016 : 		 Новая песня GONE IS GONE

22 апр 2016 : 		 Новое видео GONE IS GONE

20 апр 2016 : 		 Первая песня GONE IS GONE

14 апр 2016 : 		 Музыканты MASTODON, AT THE DRIVE-IN, QUEENS OF THE STONE AGE в GONE IS GONE
| - |

|||| сегодня

Новая песня GONE IS GONE



*
zoom
*
* *
"Sometimes I Feel", новая песня группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступна для прослушивания ниже. Это первый студийный материал с момента выхода в ноябре 2017 года пластинки "Phantom Limb".

GONE IS GONE Feat. MASTODON, AT THE DRIVE-IN, QUEENS OF THE STONE AGE Members: New Song





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

CQrity


6 окт 2020, 10:05		Мда.. Песня вышла уже месяц назад, 3-го сентября. И это уже третий сингл за последний год после Phantom Limb. Причём про обе предыдущие песни написано в ваших новостях вон там, слева. Просто текст из первой скопирован. Проверяйте что ли данные перед публикацией.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 155

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом