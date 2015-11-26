Новая песня GONE IS GONE

"Sometimes I Feel", новая песня группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступна для прослушивания ниже. Это первый студийный материал с момента выхода в ноябре 2017 года пластинки "Phantom Limb".
CQrity
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