сегодня



Новая песня GONE IS GONE



"Sometimes I Feel", новая песня группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступна для прослушивания ниже. Это первый студийный материал с момента выхода в ноябре 2017 года пластинки "Phantom Limb".













+0 -0



( 1 ) просмотров: 155