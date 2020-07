сегодня



PIG DESTROYER выпускают ЕР



PIG DESTROYER двадцать восьмого августа на Relapse выпустят новый ЕР "The Octagonal Stairway", видео на один трек из которого, "The Cavalry", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. The Octagonal Stairway



02. The Cavalry



03. Cameraman



04. News Channel 6



05. Head Cage



01. Sound Walker





DESTROYER returns with a new EP, "The Octagonal Stairway", due out on August 28 via Relapse. A blistering dose of grindcore, harsh noise, and industrial swagger, the effort features six crushing tracks from the legendary band, B-side noise tracks, and a special appearance from former SEPULTURA drummer Igor Cavalera.











