Концертный альбом PIG DESTROYER



PIG DESTROYER объявили о планах выпуска на виниле концертного альбома Pornographers Of Sound: Live in NYC, доступного для прослушивания по этому адресу.



Трек-лист:



"Sys"

"The American’s Head"

"Eve"

"Loathsome"

"Scarlet Hourglass"

"Thumbsucker"

"The Gentleman"

"Sourheart"

"Concrete Beast"

"Rotten Yellow"

"Deathtripper"

"Circle River"

"Totaled"

"Crippled Horses"

"Gravedancer"

"The Machete Twins"

"Jennifer"

"Cheerleader Corpses"

"Scatology Homework"

"Trojan Whore"

"Piss Angel"

"Starbelly"

"Junkyard God"







