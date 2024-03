сегодня



Умер бывший участник PIG DESTROYER



Бывший участник PIG DESTROYER Блейк Харрисон скончался в возрасте 48 лет. Причина смерти не опубликована. Он был участником коллектива с 2006 по 2022 год, а также играл в группах TENTACLES OF GOD, TRIAC, ZEALOT R.I.P., DAYBREAK и HATEBEAK. Был постоянным автором колонки в журнале Decibel "For Those About To Squawk".























