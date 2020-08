сегодня



Новый ЕР PIG DESTROYER доступен для прослушивания



"The Octagonal Stairway", новый ЕР группы PIG DESTROYER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"The Octagonal Stairway"

"The Cavalry"

"Cameraman"

"News Channel 6"

"Head Cage"

"Sound Walker"







