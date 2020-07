сегодня



Новое видео HELL IN THE CLUB



"We'll Never Leave The Castle", новое видео группы HELL IN THE CLUB, в состав которой входят музыканты SECRET SPHERE, ELVENKING, ETERNAL IDOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hell Of Fame, выходящего четвертого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"We'll Never Leave The Castle"

"Worst Case Scenario"

"Here Today, Gone Tomorrow"

"Joker"

"Last Of An Undying Kind"

"Nostalgia"

"Lullaby For An Angel"

"Mr. Grouch"

"No Room In Hell"

"Tokyo Lights"

"Lucifer’s Magic"







