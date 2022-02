сегодня



Новое видео HELL IN THE CLUB



"Kamikaze", новое видео HELL IN THE CLUB, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Kamikaze - 10 Years in the Slums", выходящего 18 марта:



1. Kamikaze

2. 10 Years in the Slums

3. He's Back (The Man Behind the Mask) [Alice Cooper cover]

4. Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue) [W.A.S.P. cover]

5. In Your Eyes - 2021 http://www.hellintheclub.com







