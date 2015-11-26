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Hell in the Club

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19 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HELL IN THE CLUB

13 авг 2020 : 		 Новое видео HELL IN THE CLUB

17 июл 2020 : 		 Новое видео HELL IN THE CLUB

8 сен 2017 : 		 Новое видео HELL IN THE CLUB

8 июл 2017 : 		 Новая песня HELL IN THE CLUB

27 июн 2017 : 		 Новое видео HELL IN THE CLUB

18 июл 2016 : 		 HELL IN THE CLUB на Frontiers Music Srl

1 ноя 2014 : 		 Новая песня HELL IN THE CLUB

7 окт 2014 : 		 Видео с текстом от HELL IN THE CLUB

19 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HELL IN THE CLUB

3 сен 2014 : 		 HELL IN THE CLUB на Scarlet Records

28 янв 2011 : 		 Новое видео HELL IN THE CLUB

28 окт 2010 : 		 Участники SECRET SPHERE, ELVENKING в HELL IN THE CLUB
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Видео с текстом от HELL IN THE CLUB



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HELL IN THE CLUB опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lullaby For An Angel", которая взята из нового альбома Hell Of Fame, выпущенного на Frontiers Music Srl:

"We'll Never Leave The Castle"
"Worst Case Scenario"
"Here Today, Gone Tomorrow"
"Joker"
"Last Of An Undying Kind"
"Nostalgia"
"Lullaby For An Angel"
"Mr. Grouch"
"No Room In Hell"
"Tokyo Lights"
"Lucifer’s Magic"

HELL IN THE CLUB Feat. SECRET SPHERE, ELVENKING, ETERNAL IDOL Members Debut "Lullaby For An Angel" Lyric Video



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