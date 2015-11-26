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Видео с текстом от HELL IN THE CLUB



HELL IN THE CLUB опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lullaby For An Angel", которая взята из нового альбома Hell Of Fame, выпущенного на Frontiers Music Srl:



"We'll Never Leave The Castle"

"Worst Case Scenario"

"Here Today, Gone Tomorrow"

"Joker"

"Last Of An Undying Kind"

"Nostalgia"

"Lullaby For An Angel"

"Mr. Grouch"

"No Room In Hell"

"Tokyo Lights"

"Lucifer’s Magic"







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