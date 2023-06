сегодня



Новое видео HELL IN THE CLUB



"Sidonie", новое видео группы HELL IN THE CLUB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома F.U.B.A.R.:



1. Sidonie

2. The Arrival

3. Total Disaster

4. The Kid

5. Best Way of Life

6. Cimitero Vivente

7. Sleepless

8. The End of All

9. Undertaker

10. Tainted Sky

11. Embrace the Sacrifice







