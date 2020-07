сегодня



PERRY FARRELL выпускает бокс-сет



PERRY FARRELL объявил о выпуске бокс-сета "The Glitz; The Glamour", который в полной мере отразит 35-летнюю карьеру музыканта и будет содержать 68 треков, созданных вне JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS. Релиз бокс-сета запланирован на шестое ноября, он будет доступен на виниле в виде коллекционного издания, в которое войдут также Blu-ray диск с 12 треками "Kind Heaven" в формате Dolby Atmos, три ранее не выпускавшихся микса в Dolby Atmos, книга с фотографиями, бандана, а также эсклюзивные принты от Zoltar. Тираж издания составит 3 000 копий. Стоимость — 299 долларов.



В бокс-сет войдут:



Psi Com 5 Song EP - remastered and half speed cut on heavyweight vinyl

Kind Heaven LP - remastered and half speed cut on heavyweight vinyl

Satellite Party 2xLP - remastered and half speed cut on heavyweight vinyl

A Song Yet To Be Sung 2xLP - remastered and half speed cut on heavyweight vinyl

The Remixes 2 x LP - 11 tracks from each of Perry’s different solo bands remixed by contemporary DJ’s and Producers - half speed cut on heavyweight vinyl

Rarities and B-sides Holographic LP - an eclectic mix of new tracks and collaborations with some of Perrys peers incl. Jim Morrison and Starcrawler - half speed cut heavyweight vinyl

1 x Blu-ray featuring the Kind Heaven record mixed in Dolby Atmos with 3 x new Atmos tracks from the remix record

Photographic Memoirs hardback book

2 x Limited edition Zoltar print

1 x Bandana

5 Special Exclusive Pre -Release Download track delivered monthly until release



Седьмого августа состоится релиз цифровой версии бокс-сета, который будет доступен либо в варианте 30-трекового издания, либо 36-трекового.

























