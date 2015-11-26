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Perry Farrell Kind Heaven Orchestra

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PERRY FARRELL вместе с TAYLOR HAWKINS и DAVID BRYAN записал новый трек



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Вокалист JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS Perry Farrell объявил о том, что вместе с KIND HEAVEN ORCHESTRA записал новый сингл "Mend". Его друзья — Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (THE CARS) и David Bryan (BON JOVI) — написали эту композицию специально для него. Премьера трека запланирована на 21 мая.

PERRY FARRELL Teams Up With TAYLOR HAWKINS And DAVID BRYAN For New KIND HEAVEN ORCHESTRA Single



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


12 май 2021, 14:04		Как же вы изуродовали себя операциями, ребе Бернстайн.

gravitgroove


12 май 2021, 15:00		Pасслабся, он всегда был безобpазен


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