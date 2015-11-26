PERRY FARRELL вместе с TAYLOR HAWKINS и DAVID BRYAN записал новый трек
Вокалист JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS Perry Farrell объявил о том, что вместе с KIND HEAVEN ORCHESTRA записал новый сингл "Mend". Его друзья — Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (THE CARS) и David Bryan (BON JOVI) — написали эту композицию специально для него. Премьера трека запланирована на 21 мая.
Tomahawk
gravitgroove
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