30 май 2021



PERRY FARRELL вместе с TAYLOR'ом HAWKINS'ом и DAVID'ом BRYAN'ом записали новый трек



Вокалист JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS Perry Farrell объявил о том, что вместе с KIND HEAVEN ORCHESTRA записал новый сингл "Mend". Его друзья — Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (THE CARS) и David Bryan (BON JOVI) — написали эту композицию специально для него.







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