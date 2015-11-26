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Perry Farrell Kind Heaven Orchestra

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|||| 30 май 2021

PERRY FARRELL вместе с TAYLOR'ом HAWKINS'ом и DAVID'ом BRYAN'ом записали новый трек



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Вокалист JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS Perry Farrell объявил о том, что вместе с KIND HEAVEN ORCHESTRA записал новый сингл "Mend". Его друзья — Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (THE CARS) и David Bryan (BON JOVI) — написали эту композицию специально для него.

Hear PERRY FARRELL With TAYLOR HAWKINS And DAVID BRYAN On New KIND HEAVEN ORCHESTRA Single





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