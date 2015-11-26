PERRY FARRELL: «Меня вдохновляет Джо Байден!»

PERRY FARRELL в программе "The Electric Theater With Clown" сказал, что считает необходимым выражать свои политические взгляды и не боится этого делать, несмотря на поляризацию в обществе:
«У меня есть друзья. Мы не согласны друг с другом. Один находится по одну сторону политического барьера. У меня есть семья. Один находится по другую сторону политического барьера. И я люблю этих людей, но я не могу с ними согласиться. У меня есть люди моей собственной религии. Я люблю их. Но они по одну сторону политического барьера. И как бы мне дико я ни хотелось — а я хочу быть в состоянии рассказывать дикие истории, как я делал это в ранние дни JANE'S ADDICTION, когда я мог заниматься диким сексом и не спать три дня, я никогда не забуду эти дни; я люблю эти времена, но сегодня я понимаю, что нам нужны сильные мужчины, которые должны говорить всё как есть. Нам нужны сильные мужчины. Нам нужны сильные лидеры.
Джо Байден меня вдохновляет. Ему за 80, и он готов взять на себя ответственность за весь мир. Представьте себе: вокруг него все эти кретины, которые пытаются встать у него на пути, пытаются сделать так, чтобы с COVID было сложнее справиться. Перед ним пандемия, в которой он завяз. Этому человеку за 80, и он крепок. И он говорит: "Я возьму это на себя".
Так что как бы мне ни хотелось поговорить о "диких вещах" — а мне очень хочется, очень хочется, но я не буду... Я ненавижу говорить о дерьме, о том, как наши соотечественники ополчились друг на друга. Нам должно быть стыдно за себя!»
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