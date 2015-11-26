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Соберутся ли DAMN YANKEES?



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В рамках недавнего эпизода "Ted Nugent Spirit Campfire", Ted Nugent коснулся темы возможного воссоединения DAMN YANKEES, которая была создана более трёх десятилетий назад вместе с Jack'ом Blades'ом, Tommy Shaw и Michael'ом Cartellone:

«Да все возможно. Я никогда не говорил: "Ни за что. THE DAMN YANKEES больше никогда не будут играть вместе". Я никогда не отклонял предложение напрямую. На самом деле, я всегда поступал так, как, я думаю, всегда действовали Tom, Jack и Michael, [а именно], что мы будем дорожить возможностью пересечься где-нибудь территориально и высвободить внутреннего зверя DAMN YANKEE, потому что по музыке DAMN YANKEE — это зверь... У нас не было ничего, кроме чертового совместного разгула!»

Will There Ever Be A DAMN YANKEES Reunion? 'Nothing Is Impossible,' Says TED NUGENT





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