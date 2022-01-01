27 фев 2022



TED NUGENT — о возможности выпуска нового альбома DAMN YANKEES



TED NUGENT в рамках одного из интервью ответил на вопрос о DAMN YANKEES:



«Какая замечательная группа. Какая отличная компания парней, какая кучка душевных ублюдков. Я просто обожаю оригинальный американский ритм-энд-блюз-рок-н-ролл, и мы используем его в каждой песне, в каждом произведении, в каждом выступлении. Я не испытываю ничего, кроме огромного уважения к Tommy (Shaw), Jack'у (Blades'у) и Michael'у (Cartellone). Конечно, после последнего тура Damn Yankees в 93-м году Tommy был очень занят. За эти пять лет мы продали пять миллионов пластинок, создали несколько невероятных песен, дали невероятные концерты. Эти ребята такие душевные. Сразу после Damn Yankees Tommy не терпелось выйти и сыграть эти шедевральные песни, Jack Blades не мог дождаться, чтобы выступить с Night Ranger, я не мог дождаться, чтобы выйти и сыграть свои шедевры, а Michael Cartellone вскоре после этого стал барабанщиком, который реально пнул Lynyrd Skynyrd под зад, и он гастролировал с ними последние 30 лет. Так что все чертовски заняты. Но я всегда говорил, что у меня полно пороха в пороховницах, кроме того, я поддерживаю связь с Jack'ом, Mike'ом и Tommy, и хоть и маловероятно, что мы соберёмся вместе и сделаем ещё одну пластинку Damn Yankees, но это не исключено. Мы все хотим, просто это вопрос логистики. Трудно собраться в одной комнате вместе со всеми их делами и моими делами, а также расставить приоритеты — наши растущие семьи, наша любовь к качественному семейному отдыху, но это не исключено. Я гарантирую вам следующее: если мы окажемся в одной комнате, вы не успеете вдохнуть и выдохнуть, как мы придумаем убойную душевную музыку. Эти ребята буквально живут, едят, дышат и гадят зажигательной музыкой. Это происходит мгновенно, спонтанно, и это похоже на первобытный крик каждый раз, когда мы подключаемся к сети. Через несколько секунд начинается грув, Tommy и Jack выдают свой невероятно проникновенный вокал, я просто выпускаю зверя, а Michael молотит так, будто он прослушивается у Джеймса Брауна. У этого есть своя жизнь, но это вопрос очень непростой логистики — оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Я могу молиться за это, и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне в молитве за успех!»







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