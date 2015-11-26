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Басист DAMN YANKEES : «Нам заплатили миллион, чтобы мы не записывали альбом»



В рамках недавней беседы басист DAMN YANKEES Jack Blades рассказал о том, насколько группой не хотели заниматься на Warner:



«Shaw / Blades "Hallucination" — великолепный альбом, и Warner абсолютно ничего не сделали в отношении этой пластинки. Пришёл новый менеджмент, они не хотели ничего делать (с такой музыкой) и фактически они заплатили Damn Yankees миллион долларов за то, чтобы мы не делали ещё одну пластинку Damn Yankees. Мы такие: "Серьёзно? Ладно, мы просто возьмём чек". Так всё и было, потому что Damn Yankees продали так много записей, и мы были настолько окупаемы, что в нашем контракте было написано, что мы получаем миллион баксов за альбом, и они просто заплатили нам миллион долларов, чтобы мы не записывали пластинку. Вот как сильно никто не хотел заниматься той эпохой и таким стилем музыки».

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