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Damn Yankees

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|||| 22 мар 2023

Почему DAMN YANKEES не будут выступать



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Tommy Shaw в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь ответил на вопрос, насколько вероятен реюнион DAMN YANKEES:

«Мы управляли этим автомобилем до тех пор, пока у него не отвалились колеса. И я бы хотел, чтобы так оно и закончилось. У нас получилось как следует зажечь, ведь группа была дикой и дерзкой. Мы записали два альбома. Первая пластинка была просто супер. Вторая пластинка уже начала терять то, что было в первом альбоме. И я полагаю, что все остальные понимали, что, вероятно, пришло время вернуться к своей обычной работе».

На вопрос о том, готов ли он вернуться к DAMN YANKEES в рамках разового тура или концерта, Shaw ответил следующее:

«Michael — постоянный участник LYNYRD SKYNYRD, и DAMN YANKEES без Michael'a Cartellone будет уже на та. А мы [в STYX] даём от 90 до 120 концертов в год, и нужно иногда возвращаться домой. Это как иметь двух жён, две семьи.

По моим представлениям, у нас уже всё в прошлом. У нас были отличные альбомы, они отлично продавались, нас много крутили в эфире, и я просто не знаю, как бы мы смогли всё это возродить. Я бы не хотел сказать ребятам из моей группы [STYX]: "Извините, ребята. Мы не сможем сыграть ни одного концерта в течение нескольких месяцев". Потому что все этого хотят».

Tommy Shaw on #trunknation earlier this week talking about Damn Yankees. Full interview now on @SIRIUSXM app. pic.twitter.com/xAiBZrsksb






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