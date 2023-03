22 мар 2023



Почему DAMN YANKEES не будут выступать



Tommy Shaw в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь ответил на вопрос, насколько вероятен реюнион DAMN YANKEES:



«Мы управляли этим автомобилем до тех пор, пока у него не отвалились колеса. И я бы хотел, чтобы так оно и закончилось. У нас получилось как следует зажечь, ведь группа была дикой и дерзкой. Мы записали два альбома. Первая пластинка была просто супер. Вторая пластинка уже начала терять то, что было в первом альбоме. И я полагаю, что все остальные понимали, что, вероятно, пришло время вернуться к своей обычной работе».



На вопрос о том, готов ли он вернуться к DAMN YANKEES в рамках разового тура или концерта, Shaw ответил следующее:



«Michael — постоянный участник LYNYRD SKYNYRD, и DAMN YANKEES без Michael'a Cartellone будет уже на та. А мы [в STYX] даём от 90 до 120 концертов в год, и нужно иногда возвращаться домой. Это как иметь двух жён, две семьи.



По моим представлениям, у нас уже всё в прошлом. У нас были отличные альбомы, они отлично продавались, нас много крутили в эфире, и я просто не знаю, как бы мы смогли всё это возродить. Я бы не хотел сказать ребятам из моей группы [STYX]: "Извините, ребята. Мы не сможем сыграть ни одного концерта в течение нескольких месяцев". Потому что все этого хотят».









