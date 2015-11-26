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Обучающее видео от THE OCEAN
THE OCEAN двадцать пятого октября выпустят новую работу, получившую название Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic, которая будет доступна на CD и в цифровом варианте на Metal Blade и на виниле через собственный лейбл Pelagic Records. Альбом выйдет в следующих версиях:
- Deluxe edition CD (tri-fold digipak)
- Instrumental CD (Remus spine digipak w/ UV gloss)
- Box set completion bundle (tri-fold vocal version CD digipak, instrumental version CD digipak, 2 posters, pin, and sticker)
* Exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!
Трек-лист:
“Triassic”
“Jurassic | Cretaceous”
“Palaeocene”
“Eocene”
“Oligocene”
“Miocene | Pliocene”
“Pleistocene”
“Holocene”
Обучающее видео к “Jurassic | Cretaceous”, в оригинале которого принимал участие вокалист KATATONIA Jonas'a Renske, доступно ниже.
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