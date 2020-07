сегодня



Обучающее видео от THE OCEAN



THE OCEAN двадцать пятого октября выпустят новую работу, получившую название Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic, которая будет доступна на CD и в цифровом варианте на Metal Blade и на виниле через собственный лейбл Pelagic Records. Альбом выйдет в следующих версиях:



- Deluxe edition CD (tri-fold digipak)

- Instrumental CD (Remus spine digipak w/ UV gloss)

- Box set completion bundle (tri-fold vocal version CD digipak, instrumental version CD digipak, 2 posters, pin, and sticker)

* Exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!



Трек-лист:



“Triassic”

“Jurassic | Cretaceous”

“Palaeocene”

“Eocene”

“Oligocene”

“Miocene | Pliocene”

“Pleistocene”

“Holocene”



Обучающее видео к “Jurassic | Cretaceous”, в оригинале которого принимал участие вокалист KATATONIA Jonas'a Renske, доступно ниже.







