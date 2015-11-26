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The Ocean

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24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от THE OCEAN

2 июл 2020 : 		 Вокалист KATATONIA в новой песне THE OCEAN

3 июн 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

26 июн 2019 : 		 Новое видео THE OCEAN COLLECTIVE

25 окт 2018 : 		 Новое видео THE OCEAN

4 окт 2018 : 		 Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

20 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE OCEAN

7 май 2018 : 		 THE OCEAN выпустят новый сингл весной

16 фев 2018 : 		 THE OCEAN работают над новым альбомом

24 дек 2017 : 		 Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной

15 окт 2015 : 		 Новая песня THE OCEAN

16 дек 2013 : 		 THE OCEAN нашли нового гитариста

30 сен 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

28 июл 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

16 апр 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

12 мар 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

18 дек 2012 : 		 Новый альбом THE OCEAN выйдет в апреле

3 май 2011 : 		 Новое видео THE OCEAN

2 ноя 2010 : 		 Выход альбома THE OCEAN отложен

18 окт 2010 : 		 Новая песня THE OCEAN

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома THE OCEAN

24 авг 2010 : 		 Детали нового альбома THE OCEAN

7 апр 2010 : 		 Новая песня THE OCEAN

3 фев 2010 : 		 Детали нового альбома THE OCEAN
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Обучающее видео от THE OCEAN



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THE OCEAN двадцать пятого октября выпустят новую работу, получившую название Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic, которая будет доступна на CD и в цифровом варианте на Metal Blade и на виниле через собственный лейбл Pelagic Records. Альбом выйдет в следующих версиях:

- Deluxe edition CD (tri-fold digipak)
- Instrumental CD (Remus spine digipak w/ UV gloss)
- Box set completion bundle (tri-fold vocal version CD digipak, instrumental version CD digipak, 2 posters, pin, and sticker)
* Exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!

Трек-лист:

“Triassic”
“Jurassic | Cretaceous”
“Palaeocene”
“Eocene”
“Oligocene”
“Miocene | Pliocene”
“Pleistocene”
“Holocene”

Обучающее видео к “Jurassic | Cretaceous”, в оригинале которого принимал участие вокалист KATATONIA Jonas'a Renske, доступно ниже.

THE OCEAN Release "Jurassic | Cretaceous" Drum Playthrough Video



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