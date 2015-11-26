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The Ocean

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24 сен 2020 : 		 В честь THE OCEAN назвали ископаемое

11 сен 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

20 авг 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от THE OCEAN

2 июл 2020 : 		 Вокалист KATATONIA в новой песне THE OCEAN

3 июн 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

26 июн 2019 : 		 Новое видео THE OCEAN COLLECTIVE

25 окт 2018 : 		 Новое видео THE OCEAN

4 окт 2018 : 		 Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

20 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE OCEAN

7 май 2018 : 		 THE OCEAN выпустят новый сингл весной

16 фев 2018 : 		 THE OCEAN работают над новым альбомом

24 дек 2017 : 		 Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной

15 окт 2015 : 		 Новая песня THE OCEAN

16 дек 2013 : 		 THE OCEAN нашли нового гитариста

30 сен 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

28 июл 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

16 апр 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

12 мар 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

18 дек 2012 : 		 Новый альбом THE OCEAN выйдет в апреле

3 май 2011 : 		 Новое видео THE OCEAN

2 ноя 2010 : 		 Выход альбома THE OCEAN отложен

18 окт 2010 : 		 Новая песня THE OCEAN

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома THE OCEAN
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В честь THE OCEAN назвали ископаемое



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"Ophiacantha Oceani", новое хрупкое звездообразное ископаемое, обнаруженное палеонтологами доктором Леа Нумергером и доктором Беном Тюи в Музее естественной истории Люксембурга, было названо в честь берлинской прогрессивной группы THE OCEAN в честь их вдохновлённой палеонтологией музыки.

«Музыканты, которые так умело сочетают искусство и науку, сочиняя такие альбомы, как "Precambrian" (с песнями, названными в честь периодов докембрия), "Pelagial" (с песнями, названными в честь батиметрических подразделений водной толщи) и "Phanerozoic", а также песня "Turritopsis Dohrnii", относящаяся к бессмертным медузам из Средиземноморья, более чем заслуживают того, чтобы быть увековеченными в палеонтологических летописях», — сказали доктора Леа Нумергер и Бен Тюи.

THE OCEAN - New Brittle Star Fossil



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Petrovich Sexyy


24 сен 2020, 13:22		Миленько


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