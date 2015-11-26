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В честь THE OCEAN назвали ископаемое
"Ophiacantha Oceani", новое хрупкое звездообразное ископаемое, обнаруженное палеонтологами доктором Леа Нумергером и доктором Беном Тюи в Музее естественной истории Люксембурга, было названо в честь берлинской прогрессивной группы THE OCEAN в честь их вдохновлённой палеонтологией музыки.
«Музыканты, которые так умело сочетают искусство и науку, сочиняя такие альбомы, как "Precambrian" (с песнями, названными в честь периодов докембрия), "Pelagial" (с песнями, названными в честь батиметрических подразделений водной толщи) и "Phanerozoic", а также песня "Turritopsis Dohrnii", относящаяся к бессмертным медузам из Средиземноморья, более чем заслуживают того, чтобы быть увековеченными в палеонтологических летописях», — сказали доктора Леа Нумергер и Бен Тюи.
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Petrovich Sexyy
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