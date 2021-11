сегодня



Концертное видео THE OCEAN



"Jurassic / Cretaceous", новое концертное видео группы THE OCEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома "Phanerozoic Live", выходящего 26 ноября.



Трек-лист:



Phanerozoic Part I - Live in Bremen:

"The Cambrian Explosion"

"Cambrian II"

"Ordovicium"

"Silurian"

"Devonian"

"The Carboniferous Rainforest Collapse"

"Permian"



Phanerozoic Part II - Live At Roadburn Redux:

"Triassic"

"Jurassic | Cretaceous"

"Palaeocene"

"Eocene"

"Oligocene"

"Miocene | Pliocene"

"Pleistocene"

"Holocene"







