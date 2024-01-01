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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 58
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 28
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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The Ocean

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30 ноя 2024 : 		 Новое видео THE OCEAN

20 апр 2023 : 		 Новое видео THE OCEAN

29 мар 2023 : 		 Концертное видео THE OCEAN

19 фев 2023 : 		 Новое видео THE OCEAN

16 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от THE OCEAN

19 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OCEAN

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OCEAN

9 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о туре THE OCEAN

24 сен 2020 : 		 В честь THE OCEAN назвали ископаемое

11 сен 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

20 авг 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от THE OCEAN

2 июл 2020 : 		 Вокалист KATATONIA в новой песне THE OCEAN

3 июн 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

26 июн 2019 : 		 Новое видео THE OCEAN COLLECTIVE

25 окт 2018 : 		 Новое видео THE OCEAN

4 окт 2018 : 		 Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

20 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE OCEAN

7 май 2018 : 		 THE OCEAN выпустят новый сингл весной

16 фев 2018 : 		 THE OCEAN работают над новым альбомом

24 дек 2017 : 		 Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной

15 окт 2015 : 		 Новая песня THE OCEAN

16 дек 2013 : 		 THE OCEAN нашли нового гитариста

30 сен 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN
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Новое видео THE OCEAN



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Unconformities, новое видео THE OCEAN, доступно для просмотра ниже.




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