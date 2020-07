сегодня



Новое видео PERFECT PLAN



"Time For A Miracle", новое видео группы PERFECT PLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Time For A Miracle, выходящего четвертого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Time For A Miracle"

"Better Walk Alone"

"Heart To Stone"

"Fighting To Win"

"Everytime We Cry"

"What About Love"

"Nobody’s Fool"

"Living On The Run"

"Just One Wish"

"Don't Blame It On Love Again"

"Give A Little Lovin’"

"Don’t Leave Me Here Alone"







