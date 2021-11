сегодня



Концертное видео PERFECT PLAN



PERFECT PLAN десятого декабря на Frontiers Music Srl выпустят концертный релиз "Live At Sharpener's House", фрагмент из которого, исполнение композиции "Don't Leave Me Here Alone", доступен ниже.



Трек-лист:



"Time For A Miracle"

"Every Time We Cry"

"Heart To Stone"

"That Was Yesterday"

"What About Love"

"Fighting To Win"

"Better Walk Alone"

"Never Surrender"

"In And Out Of Love"

"Stay" (Acoustic Version)

"Heaven In Your Eyes" (Acoustic Version)

"Nobody's Fool" (Acoustic Version)

"Don't Leave Me Here Alone" (Acoustic Version)







+0 -0



просмотров: 105