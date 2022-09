сегодня



Новое видео PERFECT PLAN



"Can't Let You Win", новое видео группы PERFECT PLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Brace For Impact", выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Surrender"

"If Love Walks In"

"Can’t Let You Win"

"Gotta Slow Me Down"

"Stop The Bleed"

"My Angel"

"Devil’s Got The Blues"

"Bring Me A Doctor"

"Still Undefeated"

"Emelie"

"Walk Through Fire"







