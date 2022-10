сегодня



Новый альбом PERFECT PLAN доступен для прослушивания



"Brace For Impact", новый альбом группы PERFECT PLAN, доступен для прослушивания ниже:



"Surrender"

"If Love Walks In"

"Can’t Let You Win"

"Gotta Slow Me Down"

"Stop The Bleed"

"My Angel"

"Devil’s Got The Blues"

"Bring Me A Doctor"

"Still Undefeated"

"Emelie"

"Walk Through Fire"







