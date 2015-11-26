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Falset

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27 июл 2020 : 		 Новое видео FALSET
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Новое видео FALSET



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"Give", новое видео группы FALSET, в состав которой входит Chance LaBrie, сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Follow Or Lead The Way", выходящего 16 октября. Продюсировал материал Zach Copeland, а за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).

Трек-лист:

01. Kingdom

02. Give

03. Fire At Will

04. We Follow Or Lead The Way

05. Rock Bottom

06. Hollow Saints

07. Dear Heaven Dear Saints

08. Without A Trace

09. 9 Minute Drive

10. Smoke & Mirrors

FALSET Feat. DREAM THEATER Singer JAMES LABRIE's Son CHANCE: 'Give' Music Video








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