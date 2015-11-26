Новое видео FALSET

"Give", новое видео группы FALSET, в состав которой входит Chance LaBrie, сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Follow Or Lead The Way", выходящего 16 октября. Продюсировал материал Zach Copeland, а за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).
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