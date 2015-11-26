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Видео с текстом от FALSET



"Hollow Saints", официальное видео с текстом от группы FALSET, в состав которой входит Chance LaBrie, сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Follow Or Lead The Way", выходящего 16 октября. Продюсировал материал Zach Copeland, а за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).



Трек-лист:



01. Kingdom



02. Give



03. Fire At Will



04. We Follow Or Lead The Way



05. Rock Bottom



06. Hollow Saints



07. Dear Heaven Dear Saints



08. Without A Trace



09. 9 Minute Drive



10. Smoke & Mirrors

























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