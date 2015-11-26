Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 135
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Falset

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от FALSET



*
zoom
*
* *
"Hollow Saints", официальное видео с текстом от группы FALSET, в состав которой входит Chance LaBrie, сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Follow Or Lead The Way", выходящего 16 октября. Продюсировал материал Zach Copeland, а за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).

Трек-лист:

01. Kingdom

02. Give

03. Fire At Will

04. We Follow Or Lead The Way

05. Rock Bottom

06. Hollow Saints

07. Dear Heaven Dear Saints

08. Without A Trace

09. 9 Minute Drive

10. Smoke & Mirrors

FALSET Feat. DREAM THEATER Singer JAMES LABRIE











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 73

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом