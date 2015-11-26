сегодня



JAMES LABRIE: «Mick Mars оценил наш кавер»



JAMES LABRIE и группа FALSET, в которой играет его сын, весной записали свою версию хита MÖTLEY CRÜE "Kickstart My Heart". В рамках недавнего интервью у него спросили, как они решились на такой шаг, на что он ответил:



«Мой сын играет в FALSET. Они обратились ко мне. Chance и гитарист Zach [Copeland], который также является вокалистом в группе, сказали: "Эй, не хотел бы ты спеть на этом треке?" Потому что в 80-х годах я играл в группе SHOCK CANDY, мы часто исполняли песни MÖTLEY CRÜE. Я всегда считал Nikki Sixx'а [басиста MÖTLEY CRÜE] блестящим музыкантом и автором, и я действительно любил MÖTLEY CRÜE. Так или иначе, они знали об этом и сказали: "У тебя есть опыт. Ты пел эти песни". Я ответил: "Да, конечно". И они сказали: "Ну, ты бы согласился исполнить этот трек?" И я ответил: "Конечно. Давайте сделаем это". И я спел его в своей студии, здесь, у себя дома, и мы отлично провели время. И ещё Zach тоже спел на нём, и это должно быть оценено по достоинству.



Но вот в чём дело: мой тур-менеджер, который был нашим тур-менеджером, тур-менеджером DREAM THEATER, в течение последних — о Боже, почти 20 лет, Рикк Фойлнер, написал мне письмо и сказал: "Эй, чувак, я только что получил письмо от Mick'a Mars'a [гитариста MÖTLEY CRÜE], он написал, что слышал этот трек, и он в полном восторге. Он считает, что вы, ребята, проделали блестящую работу". Когда я сказал об этом своему сыну и его товарищам по группе, они были вне себя от радости. "Не может быть". Это было очень круто!»







</div>





</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 46

