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18 сен 2020
Новое видео FALSET
"Kingdom", новое видео группы FALSET, в состав которой входит Chance LaBrie, сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Follow Or Lead The Way", выходящего 16 октября. Продюсировал материал Zach Copeland, а за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).
Трек-лист:
01. Kingdom
02. Give
03. Fire At Will
04. We Follow Or Lead The Way
05. Rock Bottom
06. Hollow Saints
07. Dear Heaven Dear Saints
08. Without A Trace
09. 9 Minute Drive
10. Smoke & Mirrors
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