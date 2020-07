сегодня



Новый сингл DIR EN GREY выйдет летом



DIR EN GREY третьего августа представят новый сингл "Ochita Koto No Aru Sora". Он будет доступен в цифровом варианте, а физическая версия будет снабжена DVD с концертом в Париже, снятым второго февраля, а также выступлением в KT Zepp Yokohama, Япония, состоявшимся двадцать восьмого марта.



Трек-лист (цифровая версия):



"Ochita Koto No Aru Sora"

"Clever Sleazoid"

"Followers" (live)



Специальное издание:



CD

"Ochita Koto No Aru Sora"

"Clever Sleazoid"

"Followers" (live)



DVD

"Zetsuentai"

"Keibetsu to Hajimari"

"Aka"

"Downfall"

"Values of Madness"

"Keigaku no Yoku"

"Ranunculus"

"The World of Mercy"

"Ningen wo Kaburu"

"Keibetsu to Hajimari"

"Merciless Cult"

"Saku"

"Zetsuentai"

"Aka"

"Downfall"

"Fukai"

"Keigaku no Yoku"

"Ranunculus"

"The World of Mercy"

"Sustain the Untruth"

"Utafumi"







