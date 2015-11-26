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Dir En Grey

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5 янв 2021 : 		 DIR EN GREY выпустят два сингла

4 авг 2020 : 		 Новое видео DIR EN GREY

28 июл 2020 : 		 Новый сингл DIR EN GREY выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Новый альбом DIR EN GREY выйдет осенью

29 июн 2016 : 		 Новый сингл DIR EN GREY выйдет в июле

28 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DIR EN GREY

18 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DIR EN GREY

3 июн 2016 : 		 DVD DIR EN GREY выйдет в июне

18 мар 2014 : 		 Трейлер нового DVD DIR EN GREY

7 мар 2014 : 		 DIR EN GREY выпустят DVD в апреле

26 дек 2013 : 		 Фрагмент нового сингла DIR EN GREY

27 мар 2013 : 		 Тизер нового релиза DIR EN GREY

22 мар 2013 : 		 Тизер нового релиза DIR EN GREY

19 мар 2013 : 		 Тизер нового релиза DIR EN GREY

1 мар 2013 : 		 Обложка нового релиза DIR EN GREY

25 янв 2013 : 		 Новый миньон DIR EN GREY выйдет в апреле

17 дек 2012 : 		 Новое видео DIR EN GREY

4 дек 2012 : 		 Тизер нового сингла DIR EN GREY

27 авг 2012 : 		 Новый сингл DIR EN GREY в декабре

9 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления DIR EN GREY

2 авг 2011 : 		 Открытое письмо DIR EN GREY

30 июл 2011 : 		 Новый альбом DIR EN GREY доступен для прослушивания

7 июл 2011 : 		 Новое видео DIR EN GREY

16 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DIR EN GREY

31 май 2011 : 		 Тизер нового сингла DIR EN GREY

27 май 2011 : 		 Новый альбом DIR EN GREY выйдет в августе
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DIR EN GREY выпустят два сингла



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DIR EN GREY объявили о том, что весной выпустят два новых сингла, 'Kirin' и 'Bamboo' (Oboro).

DIR EN GREY - Two New Singles To Be Released In Spring 2021



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