Новый сингл DIR EN GREY выйдет весной



DIR EN GREY выпустят новый сингл, 'Oboro', двадцать восьмого апреля. В него войдут следующие треки:



Disc 1 - CD



"Oboro"

"T.D.F.F."

"Keigaku no Yoku" (live)



Disc 2 - Blu-Ray / DVD: Meguro Rock-May-Kan



"Dead Tree"

"Keigaku no Yoku"

"Ningen wo Kaburu"

"Devote My Life"

"Rubbish Heap"

"Clever Sleazoid"

"Rinraku"

"The World of Mercy"

"Values of Madness"

"Ochita Koto no Aru Sora"

"Karma"

"Utafumi"

"Child Prey"

"Rasetsukoku"

Behind The Scenes of 'Oboro'







