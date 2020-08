4 авг 2020



Новое видео DIR EN GREY



"Ochita Koto No Aru Sora", видео на новый сингл группы DIR EN GREY, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



CD



"Ochita Koto No Aru Sora"

"Clever Sleazoid"

"Followers" (live)



DVD

"Zetsuentai"

"Keibetsu to Hajimari"

"Aka"

"Downfall"

"Values of Madness"

"Keigaku no Yoku"

"Ranunculus"

"The World of Mercy"

"Ningen wo Kaburu"

"Keibetsu to Hajimari"

"Merciless Cult"

"Saku"

"Zetsuentai"

"Aka"

"Downfall"

"Fukai"

"Keigaku no Yoku"

"Ranunculus"

"The World of Mercy"

"Sustain the Untruth"

"Utafumi"







