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Darkest Hour

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31 июл 2020 : 		 DARKEST HOUR расстались с гитаристом

12 ноя 2018 : 		 Мороженое от DARKEST HOUR

3 фев 2018 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

29 мар 2017 : 		 DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена

23 дек 2011 : 		 DARKEST HOUR расстались с ударником

24 окт 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 авг 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

26 июл 2011 : 		 DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”

16 фев 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

15 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

14 янв 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR
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DARKEST HOUR расстались с гитаристом



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DARKEST HOUR расстались с гитаристом Michael'ом "Lonestar" Carrigan'ом.

«После более чем декады туров по всему миру и совместной работы над четырьмя альбомами мы объявляем от уходе из команды Michael'a "Lonestar" Carrigan'a. Мы уверены, что вы совсем скоро услышите от него много новой музыки, и благодарны ему за те годы, что он провёл с нами. Мы желаем ему всяческих успехов.

Для нас же в DARKEST HOUR начинается новая глава. У нас достаточно того, чем мы можем удивить, и мы продолжаем работать над десятой пластинкой. Вы можете поддержать нас в Patreon и других социальных сетях».

DARKEST HOUR Parts Ways With Longtime Guitarist MICHAEL



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