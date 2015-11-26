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DARKEST HOUR расстались с гитаристом



DARKEST HOUR расстались с гитаристом Michael'ом "Lonestar" Carrigan'ом.



«После более чем декады туров по всему миру и совместной работы над четырьмя альбомами мы объявляем от уходе из команды Michael'a "Lonestar" Carrigan'a. Мы уверены, что вы совсем скоро услышите от него много новой музыки, и благодарны ему за те годы, что он провёл с нами. Мы желаем ему всяческих успехов.



Для нас же в DARKEST HOUR начинается новая глава. У нас достаточно того, чем мы можем удивить, и мы продолжаем работать над десятой пластинкой. Вы можете поддержать нас в Patreon и других социальных сетях».







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