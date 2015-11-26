Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 262
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 147
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 121
*Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего м... 27
*Соло BRIAN MAY назвали лучшим 23
[= ||| все новости группы



*

Darkest Hour

*



4 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR

3 фев 2021 : 		 Концертное видео DARKEST HOUR

11 авг 2020 : 		 DARKEST HOUR дадут онлайн-концерт

31 июл 2020 : 		 DARKEST HOUR расстались с гитаристом

12 ноя 2018 : 		 Мороженое от DARKEST HOUR

3 фев 2018 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

29 мар 2017 : 		 DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена

23 дек 2011 : 		 DARKEST HOUR расстались с ударником

24 окт 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 авг 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

26 июл 2011 : 		 DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”

16 фев 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2012, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Intro
"The World Engulfed In Flames"
"No God"
"Savor The Kill"
"With A Thousand Words To Say But One"
"Violent By Nature"
"Love As A Weapon"
"The Sadist Nation"
"Doomsayer (The Beginning Of The End)"

DARKEST HOUR Live At Wacken Open Air 2012; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 143

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом