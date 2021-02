сегодня



Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR



Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2012, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro

"The World Engulfed In Flames"

"No God"

"Savor The Kill"

"With A Thousand Words To Say But One"

"Violent By Nature"

"Love As A Weapon"

"The Sadist Nation"

"Doomsayer (The Beginning Of The End)"







+0 -0



просмотров: 143