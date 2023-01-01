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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Darkest Hour

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12 июл 2023 : 		 DARKEST HOUR на MNRK HEAVY

4 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR

3 фев 2021 : 		 Концертное видео DARKEST HOUR

11 авг 2020 : 		 DARKEST HOUR дадут онлайн-концерт

31 июл 2020 : 		 DARKEST HOUR расстались с гитаристом

12 ноя 2018 : 		 Мороженое от DARKEST HOUR

3 фев 2018 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

29 мар 2017 : 		 DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена

23 дек 2011 : 		 DARKEST HOUR расстались с ударником

24 окт 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 авг 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

26 июл 2011 : 		 DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”
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|||| сегодня

DARKEST HOUR на MNRK HEAVY



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DARKEST HOUR заключили соглашение с лейблом MNRK HEAVY, на котором в начале следующего года намечен выход нового альбома.




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