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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
48
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
42
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
32
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
25
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом
22
KROKUS собираются продолжить после прощального тура
21
OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip
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DARK ANGEL полны надежды
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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
48
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
42
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
32
все новости группы
Darkest Hour
США
Metal Core
Death Core
http://www.darkesthour.cc
Myspace:
http://www.myspace.com/darkesthour
Facebook:
https://www.facebook.com/DarkestHourDudes
12 июл 2023
:
DARKEST HOUR на MNRK HEAVY
4 фев 2021
:
Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR
3 фев 2021
:
Концертное видео DARKEST HOUR
11 авг 2020
:
DARKEST HOUR дадут онлайн-концерт
31 июл 2020
:
DARKEST HOUR расстались с гитаристом
12 ноя 2018
:
Мороженое от DARKEST HOUR
3 фев 2018
:
Новое видео DARKEST HOUR
29 мар 2017
:
DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST
15 фев 2017
:
Новая песня DARKEST HOUR
7 янв 2017
:
Новая песня DARKEST HOUR
17 дек 2016
:
Новая песня DARKEST HOUR
16 дек 2016
:
Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной
14 сен 2016
:
Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой
10 май 2016
:
DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью
5 авг 2014
:
Новое видео DARKEST HOUR
23 июл 2014
:
Новая песня DARKEST HOUR
2 июл 2014
:
Видео с текстом от DARKEST HOUR
27 июн 2014
:
Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе
21 авг 2013
:
DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом
18 июн 2013
:
DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS
13 июл 2012
:
Новое видео DARKEST HOUR
7 июн 2012
:
DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена
23 дек 2011
:
DARKEST HOUR расстались с ударником
24 окт 2011
:
Новое видео DARKEST HOUR
13 авг 2011
:
Новое видео DARKEST HOUR
26 июл 2011
:
DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”
16 фев 2011
:
Новое видео DARKEST HOUR
15 фев 2011
:
Новая песня DARKEST HOUR
2 фев 2011
:
Новая песня DARKEST HOUR
14 янв 2011
:
Новая песня DARKEST HOUR
8 янв 2011
:
Обложка нового альбома DARKEST HOUR
22 ноя 2010
:
Название и дата выхода нового альбома DARKEST HOUR
3 сен 2010
:
DARKEST HOUR начнут запись на выходных
3 авг 2010
:
Новый альбом DARKEST HOUR будет продюсировать гитарист SOILWORK
21 июн 2009
:
Новый альбом DARKEST HOUR доступен для прослушивания целиком
9 июн 2009
:
Новая песня от DARKEST HOUR
28 май 2009
:
Трек-лист нового альбома DARKEST HOUR
11 мар 2009
:
DARKEST HOUR объявили название нового альбома
16 сен 2008
:
DARKEST HOUR анонсировали нового гитариста
22 янв 2008
:
DARKEST HOUR запишет концертный DVD
7 июн 2007
:
Трек-лист, обложка и семплы с нового альбома DARKEST HOUR
сегодня
DARKEST HOUR на MNRK HEAVY
DARKEST HOUR заключили соглашение с лейблом MNRK HEAVY, на котором в начале следующего года намечен выход нового альбома.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет